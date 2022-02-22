Жилые дома могут подключить к региональным системам оповещения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минстрой актуализировал свод правил, по которому появилась возможность напрямую подключить жилые многоквартирные дома к региональным и муниципальным автоматизированным системам централизованного оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сети проводного радиовещания присутствуют более чем в 80 субъектах РФ. Именно эти сети в большинстве случаев являются технологической основой систем оповещения и в первую очередь в многоквартирных жилых домах. Важным уточнение в обновленной редакции СП 134 является положение о возможности прямого подключения жилых многоквартирных зданий к региональным автоматизированным системам централизованного оповещения или к муниципальным системам оповещения, а также использование сети Интернет или эфирного радио канала", - приводятся в релизе слова замглавы Минстроя РФ Сергея Музыченко.

В обновленном своде правил "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" устанавливаются требования к проектированию, в том числе сетей проводного радиовещания для передачи сигналов экстренного информирования и оповещения населения. Актуализированный свод правил позволяет обеспечить адресное, своевременное и энергонезависимое оповещение населения через передачу сигналов оповещения и экстренного информирования населения с использованием сети проводного радиовещания, говорится в сообщении.

В 2022 году Федеральный центр нормирования и стандартизации продолжит стандартизировать нормативную базу систем электросвязи с учетом потребности во внедрении технологии "умный дом" и требований к процессам теле-, радиотрансляции, отметил и.о. директора ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин.