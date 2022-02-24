В ЦИАН ожидают временного роста доли квартир с валютным прайсом на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Доля квартир на вторичном рынке Москвы с валютным прайсом в объявлениях за последнюю неделю увеличилась незначительно, дальнейший рост возможен в краткосрочной перспективе на фоне ослабления рубля. Такое мнение ТАСС высказала эксперт "Циан.Аналитика" Виктория Кирюхина.

"В абсолютных цифрах количество объявлений с валютным прайсом - порядка 1,35 тыс., неделю назад - 1,28 тыс., месяц назад - 1,27 тыс. Не все продавцы успели отреагировать на снижение курса рубля, в краткосрочной перспективе доля объектов с валютным прайсом увеличится", - прогнозирует она.

По словам Кирюхиной, доля квартир и апартаментов на вторичном рынке, экспонирующихся в долларах, составляет в Москве порядка 3,9%. Это незначительно выше, чем неделю назад (3,6%) и сопоставимо с показателями месяц назад (3,8%). Она уточнила, что средняя стоимость квадратного метра по всем классам с прайсом в рублях - 454 тыс. рублей, при этом в долларах экспонируются самые дорогие и эксклюзивные объекты со средней ценой кв. м в 1,15 млн рублей.

"Эта опция была доступна и раньше, там же (на агрегаторе - прим. ТАСС) можно выбрать валюту. Думаю, что люди решили: "Раз курс так растет, поставим цену в долларах". Вероятно, со временем объявлений с валютным прайсом будет больше, люди боятся потерять деньги на фоне ослабления рубля", - сказала ТАСС генеральный директор агентства элитной недвижимости Tweed Ирина Могилатова.

Расчеты в иностранной валюте как были невозможны, так и остались, а вот валютное "мышление", когда клиент стоимость всех сделок просит переводить ему в доллары, существовало всегда, высказала мнение управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. "На рынке недвижимости это зависит не от скачков курса, а от класса объекта, по которому обсуждается сделка: чем он выше, тем больше клиентов с большей долей вероятности будут ориентироваться на иностранные валюты, нежели на рубли. В массовом сегменте пока незаметно массовых просьб продублировать цены в долларах или евро", - сказала собеседница агентства.

Ранее сегодня торги на Мосбирже были приостановлены из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ. Доллар и евро торговались на рынке Forex на исторических максимумах.