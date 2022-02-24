Минстрой предложил распространить инфраструктурные облигации на проекты малоэтажных ЖК

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил распространить возможность использования инфраструктурных облигаций при строительстве инфраструктуры для малоэтажных и коттеджных жилых комплексов, возведение которых ведется по закону о долевом строительстве. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"С учетом распространения действия Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" на строительство индивидуальных жилых домов в границах территорий малоэтажного жилого комплекса, проектом постановления устанавливается возможность применения механизма для обеспечения объектами инфраструктуры как проектов строительства многоквартирных домов, так и иных проектов жилищного строительства, реализуемых с привлечением денежных средств участников долевого строительства", - отмечается в пояснительной записке.

Также, согласно проекту постановления, специализированное общество может направлять средства от размещения облигаций на их выкуп. Это позволит повысить их привлекательность для инвесторов и увеличить объем внебюджетных инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов, уточняется в пояснительной записке.

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.