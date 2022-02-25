Сбербанк сообщил, что оформляет ипотеку в штатном режиме

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сбербанк оформляет сделки по ипотеке в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе банка.

"Сделки по ипотеке идут в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Как подтвердили корреспонденту ТАСС в кол-центре "Домклик", одобрение новых заявок идет штатно, в частности, ставку на вторичное жилье при минимальном взносе предложили в размере 12,4%, при взносе от 20% - 11,5%. Также в штатном режиме идет одобрение ипотеки на новостройки по госпрограммам, рассказали в кол-центре. Кроме того, пользователям доступно оформление через личный кабинет сервиса.

В четверг Минфин США объявил об ограничениях в адрес российских компаний и банков, в число которых попал Сбербанк. Отмечается, что санкции США в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ.