В Белгородской области построят четыре новых дома взамен разрушенных снарядами

ТАСС, 28 февраля. Четыре многоквартирных дома взамен разрушенных после обстрела построят в Белгородской области, еще 20 поврежденных домов капитально отремонтируют. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Все дома, которые подверглись повреждениям в последние дни в Белгороде, будут отремонтированы до конца этой недели. В Белгородском районе - четыре дома, которые разрушены и которые отремонтировать уже нельзя. Со следующей недели мы начнем их восстановление, то есть построим новые дома. И 20 домов (тоже в Белгородском районе), которые требуют капитального ремонта", - сообщил Гладков.

По его словам, сметы уже составлены, работы начнутся послезавтра. "Надеюсь, что они будут выполнены качественно и в срок, и собственники смогут вернуться в свои дома", - подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, понедельник в Белгородской области прошел весьма беспокойно: поступало много ложных звонков о возможном минировании магазинов, торговых центров, правительственных учреждений. "Достаточно ожидаемая ситуация, поэтому правоохранительные органы будут отрабатывать, безусловно, каждый звонок и искать тех людей, которые совершают, мягко скажем, неправомерные действия", - сказал Гладков.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области украинскими военнослужащими. По данным СК, 24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов двум взрослым и одному ребенку 2015 года рождения были причинены телесные повреждения, уничтожены и повреждены несколько жилых домов и один автомобиль.