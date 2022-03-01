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Сбербанк увеличил объем выдачи ипотеки почти на 40% с начала года

В январе-феврале было выдано 129,2 тыс. ипотечных кредитов, что на 12,6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сбербанк увеличил объем выдачи ипотеки по всем программам в январе-феврале 2022 почти на 40%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба банка.

"Общий объем выдачи ипотеки по всем программам в январе-феврале 2022 года на 38,9% больше по отношению к аналогичному периоду за прошлый год. Если с начала 2022 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 402,9 млрд рублей, то за первые два месяца 2021 года общая сумма составляет 289,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе-феврале выдано 129,2 тыс. ипотечных кредитов, что на 12,6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (тогда - 114,6 тыс. кредитов).

Интерес к госпрограммам растет, это обусловлено расширением ряда программ в 2021 году, в том числе - на строительство или покупку частных домов, рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васёв. "По льготным программам с начала года мы выдали больше 32,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 102 млрд рублей", - цитирует его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 1 марта повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентных пункта, до 18,6%. При этом в банке напоминали, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет.

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