Фонд развития территорий пока не рассматривает мораторий на банкротство застройщиков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мораторий на банкротство застройщиков, который действовал в разгар пандемии в качестве меры поддержки, пока не рассматривается. Кроме того, не планируется вводить дополнительные ограничения при ухудшении положения девелопера, сообщил во вторник гендиректор Фонда развития территорий Константин Тимофеев на пленарном заседании Российской строительной недели.

"При ковиде был определенный мораторий на банкротство. Сейчас пока мы это не рассматриваем, но, возможно, это может быть как еще одна из мер поддержки. Но повторюсь, пока мы это не обсуждаем", - сказал Тимофеев.

Он добавил, что дополнительные ограничения, например, остановки продаж, вводить не планируется.

"Мы на сегодня не видим каких-то тенденций, которые ухудшают ситуацию на строительном рынке, в частности, по тем застройщикам, которые строят по договорам долевого участия, заключенным по старым схемам", - подчеркнул Тимофеев.

По его словам, в предбанкротном мониторинге находятся порядка 400 объектов, по каждому из которых ведется работа.

Мораторий на включение многоквартирных домов в реестр проблемных объектов был введен в 2020 году в качестве меры поддержки застройщиков во время пандемии. Он прекратил свое действие 1 января 2021 года.