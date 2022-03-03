Власти Ставрополья направят 1 млрд рублей на поддержку молодых семей при покупке жилья

СТАВРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 1 млрд рублей на господдержку молодых семей при покупке жилья в 2022 году. Финансирование программы на следующий год будет обсуждаться после уточнения экономической ситуации, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона в социальных сетях.

"Мы выделили 1 млрд рублей, 1 188 молодых семей обеспечиваем сертификатами на приобретение жилья. Много споров было о принятии этого дополнительного обязательства [при формировании бюджета], но мы пошли на это. Если в будущем году будет нормальная экономическая ситуация - будем дополнительно выделять деньги", - сказал он.

Ранее в краевом правительстве сообщали, что сертификаты на жилье предоставляют молодым семьям на Ставрополье по краевой программе поддержки. Программа позволила улучшить жилищные условия около 7 тыс. семей за 15 лет.