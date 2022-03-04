Кабмин утвердил критерии для признания строительных проектов типовыми

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее критерии для признания строительных проектов типовыми, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

В кабмине пояснили, что применение типовых проектов позволит значительно сократить сроки и уменьшить стоимость строительства.

"Признание проекта строительства типовым возможно при условии получения на него положительного заключения государственной экспертизы после завершения строительства и ввода в эксплуатацию проектируемого объекта", - говорится в сообщении. При этом с инициативой о признании проекта типовым может выступить как Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, так и застройщик или заказчик, самое решение принимается Минстроем.

"Все сведения о типовой проектной документации будут вноситься в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ). Срок применения типовой проектной документации будет составлять пять лет со дня ее включения в ЕГРЗ", - следует из сообщения.

Постановление подписано в рамках продолжения работы по внедрению института типового проектирования. Документ подготовлен для реализации новых положений Градостроительного кодекса, которые были приняты в июле 2021 года. Типовое проектирование особенно актуально при строительстве социальных объектов - детских садов, школ, поликлиник и больниц, пояснили в правительстве.