В Кузбассе число предоставленных детям-сиротам квартир выросло в 2022 году почти на 30%

Всего в регионе жильем обеспечили 647 человек

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса в 2022 году обеспечили жильем около 650 детей-сирот, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Сразу 50 квартир было предоставлено во вторник в новостройке Гурьевского округа, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"В Кузбассе в 2022 году получили квартиры 647 детей-сирот, было введено в эксплуатацию 15 многоквартирных домов для социально незащищенных категорий населения, в 14 из них часть квартир была предоставлена сиротам. В Салаире Гурьевского округа дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили ключи от собственных квартир. В новом доме 50 однокомнатных квартир, все они предоставлены воспитанникам детдомов", - говорится в сообщении.

Новый дом для детей-сирот возвели по нацпроекту "Жилье и городская среда" в районе с развитой инфраструктурой. Рядом есть школа, дом культуры, спортивный стадион, парк и магазины. Близость социальных объектов является одним из приоритетов при выборе мест для застройки в Кузбассе.

"Важно, чтобы все необходимые объекты находились в шаговой доступности, чтобы кузбассовцы могли заниматься спортом, семьи с детьми - гулять в благоустроенных парках. Мы с командой правительства продолжаем курс на планомерное создание условий для комфортной жизни каждого кузбассовца, в том числе своевременно обеспечиваем социальным жильем", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

По данным региональных властей, в списке на получение жилых помещений на данный момент состоят почти 13 тыс. детей-сирот, больше 70% из которых достигли совершеннолетия и получили право на обеспечение жильем. В прошлом году квартиры были предоставлены только для 500 человек. Чтобы сократить очередность, кроме строительства социального жилья, в Кузбассе введена практика выдачи детям-сиротам жилищных сертификатов. По ним они могут приобрести готовую недвижимость, в том числе в ипотеку.