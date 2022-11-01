Программа "Архитекторы.РФ" выпустила в 2022 году 103 специалиста из 55 регионов

В программу четвертого потока образовательной программы вошли 123 экскурсии, 48 лекций и 14 визитов в архитектурные бюро

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Лидерская программа профессионального образования "Архитекторы.РФ" завершила свой четвертый поток, выпустив более 100 специалистов из 55 регионов России, сообщили во вторник в ДОМ.РФ.

"Заключительный, пятый модуль программы прошел в Москве с 23 по 28 октября. На нем состоялись защиты выпускных проектов участников. В общей сложности финалистами программы 2022 года стали 103 специалиста из 69 городов и 55 регионов России", - говорится в сообщении.

В программе приняли участие практикующие архитекторы и сотрудники городских и региональных администраций. В частности, обучение прошли главные архитекторы Йошкар-Олы, Майкопа, Саратова, Сыктывкара и Читы. Кроме того, за время учебы трое участников получили повышение по службе: Зурия Мендалиева стала замминистра имущественных и градостроительных отношений Астраханской области, Бахтияр Уллаев - заместителем главы Махачкалы, а Маргарита Смердова - главным художником Новосибирска.

Четвертый поток включал 123 образовательные экскурсии, 48 лекций, 14 визитов в архитектурные бюро. Во время регионального модуля участники изучали российские города, а в ходе международного модуля посетили Армению и Турцию. В финале программы участники представили 21 групповой проект. Например, команды изучали условия работы главных архитекторов российских городов и регионов, занималась вопросами особо охраняемых природных территорий и качества среды медицинских учреждений.

"Архитекторы.РФ" - это не только образовательная программа, это и сообщество специалистов, которые предлагают новые идеи для развития наших городов. Улучшение качества жизни граждан через создание комфортной горсреды - задача, которой уделяют большое внимание президент и правительство страны, а ДОМ.РФ как институт развития продолжит подготовку кадров, готовых решать ее на высоком профессиональном уровне", - приводятся в сообщении слова гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Программа "Архитекторы.РФ" реализуется ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и правительства РФ. Впервые программа прошла с июня по декабрь 2018 года. Цель программы - обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. С 2018 по 2022 год бесплатную лидерскую программу профессионального образования прошли уже 405 человек из 115 городов и 73 регионов России.