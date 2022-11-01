Путин поручил наделить "Туризм.РФ" правом распоряжаться федеральной недвижимостью

Президент РФ также поручил правительству изучить, насколько целесообразно использовать сельскохозяйственные земли для туристических целей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству наделить акционерное общество "Корпорация Туризм.РФ" полномочиями распоряжаться федеральной землей и недвижимостью для создания туристических объектов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам сентябрьского заседания президиума Государственного совета РФ, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

"Правительству РФ в рамках совершенствования земельных и имущественных отношений в целях развития туризма <...> обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих наделение акционерного общества "Корпорация Туризм.РФ" в качестве агента РФ полномочиями по распоряжению земельными участками и объектами недвижимости, находящимися в федеральной собственности, для создания объектов туристской индустрии и обеспечивающей инфраструктуры, определив порядок осуществления таких полномочий", - говорится в сообщении.

Путин также поручил правительству изучить, насколько целесообразно использовать сельскохозяйственные земли для туристических целей.

Ответственным по по этим поручениям назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения - до 1 мая 2023 года.