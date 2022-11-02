Комплексные проекты развития территорий получат доступ к земле по аукционам "за долю"

В ближайшее время законопроект внесут в правительство

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Минстрой РФ разработали законопроект, который позволит выделять землю инвесторам под объекты комплексного развития территорий через аукционы "за долю" в проекте. Документ в ближайшее время внесут в правительство РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе акционерного общества.

"В ближайшее время в правительство России будет внесен разработанный ДОМ.РФ и Минстроем законопроект о совершенствовании механизма предоставления инвесторам под застройку неиспользуемых федеральных земель, находящихся в ведении Института развития. Речь идет об интеграции в механизм комплексного развития территорий (КРТ) аукционов "за долю", сообщил на совещании с регионами генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко", - заявили в пресс-службе.

Аукцион "за долю" - это торги за землю под застройку, где ставкой становятся не деньги, а доля или площадь в запланированном объекте, которые по его завершении отойдут к ДОМ.РФ. Акционерное общество, в свою очередь, в полученное жилье будет расселять людей из аварийных домов, передаст квартиры детям-сиротам или многодетным семьям. Аукционы "за долю" проходят в РФ с 2020 года.

По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова, аукционы помогут снизить расходы застройщиков в рамках КРТ, а регионам - решить социальные задачи. "Это будет дополнительный рычаг ускорения "перезагрузки" заброшенных федеральных земель, градостроительный потенциал которых огромен", - привел его слова собеседник агентства.

Как подчеркнул Мутко, в настоящее время именно регионам отводится ведущая роль в развитии жилищной сферы. Поэтому ДОМ.РФ находится в непрерывном контакте с субъектами по всей цепочке жилищного строительства. "Для комфортного уровня жизни людям нужны современные многоквартирные или частные дома, обеспеченные инженерными сетями, социальными объектами, дорогами и благоустройством. Наши инструменты и механизмы нацелены именно на это, и уже успешно используются в регионах", - процитировали в пресс-службе Мутко.

Глава ДОМ.РФ отметил, что компания планирует совершенствовать свой инструментарий и расширять его географию. Так, помимо аукционов "за долю", на совещании перечислялись: выпуск облигаций ДОМ.РФ, "перезагрузка" федеральных территорий в том числе через механизм КРТ, расширение списка объектов для льготного финансирования и улучшение условий кредитования.