Девелопер "Инград" запустил дочерний бренд по загородной недвижимости

В ноябре стартуют продажи новой очереди проекта Inhaus Шолохово на Дмитровском шоссе в Подмосковье

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград" займется строительством загородных домов под брендом Inhaus. Об этом в среду сообщили в пресс-службе девелопера.

"Группа выводит на рынок дочерний бренд Inhaus, под которым будет строить и продавать загородную недвижимость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2022 года стартуют продажи новой очереди проекта Inhaus Шолохово на Дмитровском шоссе в Подмосковье, в состав которого войдут дома в скандинавском стиле с авторской архитектурой. Следующий загородный поселок под новым брендом планируется реализовать в непосредственной близости от Икшинского водохранилища.

Опыт и стандарты системного девелопера позволяют сфокусироваться на загородных проектах с социальной и коммерческой инфраструктурой, продуманным благоустройством, вниманием к планировкам и комфорту, рассказала директор по продукту ГК "Инград" Светлана Зайцева, чьи слова приводятся в сообщении. Кроме того, в рамках нового направления планируется развивать поселки с управляющей компанией от застройщика и сообществом жителей.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 893,1 тыс. кв. м жилья, являясь двенадцатым в России девелопером по текущему объему строительства.