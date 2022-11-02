В России введут единые стандарты управления многоквартирными домами

Согласно стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, также планируется внедрить новые подходы в сфере государственного жилищного надзора

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Единые стандарты деятельности по управлению многоквартирными домами и их обслуживанию планируется ввести на территории России. Это следует из стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

"Предусмотрено внедрение единых стандартов деятельности по управлению многоквартирными домами и их обслуживанию", - говорится в документе. Отмечается, что, согласно стратегии, все многоквартирные дома в РФ будут обслуживаться на основе единых стандартов.

Кроме того, планируется внедрить новые подходы в сфере государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие строительной отрасли и системы жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.