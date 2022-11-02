Квартиры в новостройках России по итогам III квартала за год подорожали на 30%

По данным Росстата, стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 121,3 тыс. рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра на первичном рынке России по итогам третьего квартала 2022 года составила 121,3 тыс. рублей, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Росстата.

Согласно статистике, в новостройках цены на квартиры среднего качества (типовые) в третьем квартале 2022 года составили 123,1 тыс. рублей за квадратный метр, улучшенного качества - 110,6 тыс. рублей, а на элитные квартиры - 259,9 тыс. рублей.

При этом по сравнению со вторым кварталом 2022 года средняя стоимость квартир в новостройках выросла на 4,3%.

На вторичном рынке квартиры подорожали на 26,9% в годовом выражении - до 92,9 тыс. рублей за квадратный метр. Жилье низкого качества выросло в цене до 72,1 тыс. рублей за квадратный метр, среднего качества - до 85,2 тыс. рублей, улучшенного качества - до 101,5 тыс. рублей, а элитные квартиры подорожали до 161,6 тыс. рублей.

Ко второму кварталу 2022 года цены на готовое жилье, по данным Росстата, увеличились на 1,4%.