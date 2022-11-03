Быстрее всего в России продаются однокомнатные квартиры

Согласно результатам исследования "Домклик", в тройку лидеров по скорости продажи "однушек" входят Ростовская область, Красноярский край и Волгоградская область

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Самая быстропродаваемая жилая недвижимость в России на вторичном рынке по итогам сентября - однокомнатные квартиры, а самая высокая активность рынка зафиксирована в Ростовской области, говорится в материалах исследования "Домклик".

"Быстрее всего продаются однокомнатные (55 дней) и двухкомнатные квартиры (63 дня). Медленнее всего - трехкомнатные (76 дней). В тройку лидеров по скорости продажи "однушек" входят Ростовская область (41 день), Красноярский край (45 дней) и Волгоградская область (47 дней)" - говорится в сообщении сервиса по итогам сентября 2022 года.

Дольше всего на экспозиции находились однокомнатные квартиры в Республике Татарстан (65 дней), Новосибирской и Нижегородской областях (по 63 дня).

Из материалов "Домклик" следует, что в сентябре самая высокая активность вторичного рынка жилой недвижимости среди регионов РФ была в Ростовской области: субъект занял первое место по скорости продаж как среди однокомнатных квартир, так и среди двух- и трехкомнатных.

В целом аналитики "Домклик" отметили постепенное увеличение сроков экспозиции квартир всех категорий на вторичном рынке в РФ. Так, в июне 2022 года они был 47, 50 и 63 дня для одно-, двух- и трехкомнатных квартир соответственно. В сентябре сроки экспозиции составили 55, 62 и 74, соответственно, а по итогам октября, согласно предварительным данным сервиса, достигли 57, 65 и 75 дней.

"Сегодняшнее плавное увеличение срока реализации вторичного жилья говорит, скорее, не о падении спроса, а о нормализации притока новых предложений в сравнении с весенне-летним периодом", - процитировали в сообщении руководителя аналитического центра дивизиона "Домклик" Сбербанка Марию Ромчанову.