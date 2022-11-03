Эксперт заявил о сохранении числа сделок на рынке недвижимости Урала на уровне 2021 года

По мнению президента Уральской палаты недвижимости Валерии Козловой, в регионе отсутствуют предпосылки для резкого изменения стоимости жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Число сделок на рынке недвижимости в Свердловской области по итогам 2022 года сохранится на уровне показателя 2021-го, несмотря на рекордные объемы ввода жилья. Такое мнение высказала в четверг на пресс-конференции президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что ввод жилья в России по итогам 2022 года может составить 93-95 млн кв. м, что станет рекордом со времен СССР.

"С учетом большого объема строящегося жилья нам хотелось бы увидеть объемы сделок выше, чем в 2021 году. Но с учетом экономической ситуации мы вполне с вами можем быть удовлетворены показателями не хуже, чем в 2021 году. Судя по тенденциям на рынке, таких показателей в количестве сделок мы вполне можем достигнуть", - отметила Козлова.

При этом, по мнению президента УПН, нет предпосылок и для резких изменений цен на жилье. "Мы полагаем, что цены либо будут стоять на месте, а если и будет снижение, то оно будет достаточно медленным. Что точно можно сказать, что и оснований для роста цен сейчас нет", - заключила она, добавив, что это связано с повышением числа дополнительных спецпредложений от застройщиков и договороспособностью продавцов.

Козлова пояснила, что на фоне резких изменений ключевой ставки и сформировавшейся экономической ситуации в 2022 году на рынке недвижимости сформировался отложенный спрос. "Все-таки сегодня спрос на жилье очень зависит от возможности купить квартиру в ипотеку. <…> В моменте откладываются принятия решений об изменении жилищных условий, но все-таки я это рассматриваю как отложенный спрос, а не как тенденцию категоричного снижения рынка. Те покупатели и продавцы, которые откладывали покупки, выйдут на рынок в ноябре-декабре", - считает она.

Кроме того, УПН не ожидает роста числа банкротств застройщиков в 2023 году. Однако существует вероятность переносов сроков ввода жилья в эксплуатацию, отметила Козлова. "Мы с вами понимаем, что девелопмент пережил самый сложный период для себя - это изменения в цепочках поставок, когда застройщикам срочно приходилось принимать решения о замене поставщиков", - пояснила она, добавив, что сроки и темпы строительства при этом не сократились, и девелопмент адаптировался.