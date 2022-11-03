В Ленобласти 3,6 тыс. обманутых дольщиков получат жилье до конца года

Строители уже завершают в проблемных домах наружное благоустройство и отделку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Около 3,6 тыс. обманутых дольщиков в Ленобласти получат свои квартиры до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе строительного блока администрации региона.

"Всего жильем к Новому году планируется обеспечить около 3,6 тыс. обманутых дольщиков в 12 домах. Составлен график итоговых проверок. Активно работаем с проектировщиками, Госстройнадзором и управляющими компаниями, чтобы подрядчики начали подготовку документов и уже сегодня начали закрывать потенциальные вопросы, которые могут возникнуть перед вводом в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского.

Он отметил, что строители уже завершают в проблемных домах наружное благоустройство и отделку, а также подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций.

По данным пресс-службы администрации Ленобласти, всего в Ленинградской области около 19 тыс. обманутых дольщиков.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе строительного блока администрации региона, власти Ленобласти направят на решение проблемы обманутых дольщиков 3,9 млрд рублей в 2023 году.