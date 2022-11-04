На закупку жилья для медиков Новгородской области дополнительно направят 69 млн рублей

Недвижимость приобретают, в первую очередь, для специалистов первичного звена

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Финансирование на закупку квартир для медиков Новгородской области увеличат на 69 млн рублей в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Андрей Никитин в пятницу.

"Мы планируем увеличить финансирование в следующем году на 69 млн [рублей]. Ранее ежегодно выделялось 104 млн [рублей]. Безусловно, курс на увеличение количества квартир, чтобы можно было привлечь как можно больше специалистов", - сообщил он.

Он также отметил, что программа поддержки медицинских работников в регионе показала свою востребованность. В первую очередь, жилье приобретается именно для специалистов первичного звена - участковых терапевтов, педиатров и работников скорой медицинской помощи - как для наиболее востребованных категорий, особенно в районах.

"Жилищный вопрос - один из основных у медицинских работников при выборе места работы. Начинали мы в 2019 году с шести [квартир]. А уже в последующие годы это было 51 и 52 квартиры. В этом году закуплено уже 39 квартир, еще часть закупается", - отметил Никитин.

По информации Министерства здравоохранения Новгородской области, количество жилья и его распределение по районам области меняется в зависимости от потребности специалистов. Такие меры поддержки позволят не только привлечь, но и удержать кадры в регионе, а также постепенно стабилизировать ситуацию с кадровым дефицитом в Новгородской области.

Полученное жилье медики первичного звена в будущем смогут оформить в собственность, после того как отработают в учреждениях здравоохранения региона семь лет.