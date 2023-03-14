В Хабаровском крае увеличили финансовую поддержку сельских жителей в приобретении жилья

Жители поселений могут приобрести жилье с господдержкой, соцвыплаты на строительство либо приобретение готового жилья предоставляет краевой Минсельхоз

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки сельских жителей при покупке или строительстве жилья увеличен до более чем 50 млн рублей в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Жители поселений могут приобрести жилье с господдержкой, соцвыплаты на строительство либо приобретение готового жилья предоставляет краевой Минсельхоз по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

"На 2023 год предусмотрено 50,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 25,6 млн рублей. Планируется поддержать не менее 18 семей", - говорится в сообщении. В прошлом году социальная выплата в 31,4 млн рублей была предоставлена 8 семьям, которые предпочли вложить полученные средства в строительство. Расчет социальной выплаты производится исходя из норматива общей площади жилья на каждого члена семьи и норматива стоимости строительства жилья. От полученной суммы государство предоставляет 70%.

По словам начальника отдела социальных проектов Александра Сухоручко, чтобы получить выплату, необходимо быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий. Кроме того, получатель господдержки должен постоянно проживать и работать в сельской местности - в социальной сфере или в агропромышленном комплексе.

Мера поддержки действует с 2014 года, а в рамках госпрограммы - с 2019 года. За это время жилищные условия в регионе улучшили порядка 220 семей. Из краевого бюджета на эти цели выделено более 400 млн рублей, в эксплуатацию ввели свыше 15 тыс. кв. м жилья.