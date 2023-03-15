Мишустин заявил, что с ипотекой в России "найден баланс"

По словам премьера, важно "не перегревать рынок" и обеспечивать жилищное строительство

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские власти нашли баланс по условиям ипотеки и действию льготных программ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с фракцией "Справедливая Россия - За правду".

Так он отреагировал на слова лидера партии Сергея Миронова. Парламентарий заявил, что фракция критически относится к ипотеке, объяснив, что многим она не по карману. Вместо этого Миронов призвал шире использовать социальный найм и активнее строить жилье для этого, особенно в новых регионах.

"По ипотеке - здесь у нас, мне кажется, найден баланс - как возможностей привлечь ипотеку, так и продления действующих программ", - заметил в ответ Мишустин. Глава кабмина напомнил, что российские власти продлили использование жилищных кредитов по сниженным ставкам до июля 2024 года - это в том числе льготная ипотека на новостройки, а также семейная, дальневосточная и сельская программы. Также специальный кредит могут взять жители новых регионов.

"Здесь в этом смысле нужно будет очень аккуратно смотреть за возможностями, которые есть. Не перегреть, с одной стороны, рынок. С другой стороны - чтобы наши строители и те, кто сегодня занимается производством, поставщики соответствующих материалов справились с этими задачами", - обрисовал ситуацию премьер.

Мишустин отдельно остановился на предложениях фракции по ЖКХ и развитию новых территорий и попросил передать их правительству. "Посмотрим, что можно здесь сделать", - заверил он.