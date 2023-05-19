Российский девелопер инвестирует в открытие крупнейшего на Ближнем Востоке фуд-холла

Площадь объекта составит 6,5 тыс. кв. м

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Российский девелопер в области коммерческой недвижимости в сфере общественного питания Zemskiy Group в декабре 2023 года откроет в Дубае крупнейший на Ближнем Востоке фуд-холл Market Island площадью 6,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект может составить $10-12 млн. Об этом ТАСС в пятницу сообщил основатель девелоперской компании Zemskiy Group и сети фуд-холлов Eat Market Влад Земский.

"Планируем открыться в декабре этого года. Мы уже начали строительно-монтажные работы. Суммарно стоимость проекта, думаю, составит около $10-12 млн", - сказал собеседник агентства в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.

По его словам, это будет крупнейший на Ближнем Востоке фуд-холл, площадь объекта составит 6,5 тыс. кв. м. Проект реализуется в торгово-развлекательном комплексе Dubai Festival City. Здесь будут представлены 53 гастрономические концепции с ассортиментом блюд со всего мира. Ресторанный зал вместимостью более 3,5 тыс. человек объединит различные корнеры, ресторанные помещения, бары и лаундж-зоны.