В Мариуполе с начала года сдали 2,4 тыс. квартир

В 2023 году в городе восстанавливают более 1,8 тыс. объектов, большая часть из них - многоквартирный жилой фонд

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Строители в Мариуполе уже сдали в эксплуатацию 2,4 тыс. квартир в 2023 году. Об этом в субботу заявил мэр города Олег Моргун.

"Только 2,4 тыс. квартир строители, военно-строительная компания уже сдали в этом году", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Моргун отметил, что в 2023 году более 1,8 тыс. объектов в Мариуполе восстанавливаются. "Из них 208 - это соцкультбыт, остальное - это многоквартирный жилой фонд", - уточнил мэр.

19 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-подходе в кулуарах международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023", сообщил, что 6 тыс. новых квартир суммарно планируют сдать в 2023 году в Мариуполе. Хуснуллин добавил, что к 1 сентября будет закончена реконструкция Азовского технологического университета, где смогут учиться до 6 тыс. студентов, пройдет реконструкция Мариупольского государственного университета, а также парка Победы.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года. 21 апреля прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. 20 мая российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе.