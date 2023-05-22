Путин не исключил дополнительной поддержки ипотечного кредитования

Президент РФ поручил кабмину и ЦБ вести мониторинг на рынке

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил принятия дополнительных мер для поддержания ипотечного кредитования.

"Правительству РФ совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, от которых Путин ждет доклад до 5 июня, далее ежеквартально.

Эта тема обсуждалась на совещании по экономическим вопросам, которое Путин провел 11 апреля. Тогда президент напомнил о рекордных показателях 2022 года по строительству жилья, но констатировал, что "на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению "стройки". Глава государства указал на необходимость снижать эти риски. По его словам, нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора и прежде всего нужно поддержать спрос на жилье.

Президент также обратил внимание на продление программы льготной ипотеки по ставке 8%, она действует до 1 июля 2024 года, а также на повышение доступности семейной ипотеки по ставке 6%. Если раньше в этой программе могли участвовать семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то сейчас программа для всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми гарантирована. Как сообщил президент, с начала текущего года с помощью программ семейной и льготной ипотеки 132,5 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.