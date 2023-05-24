Медики Архангельской области смогут приватизировать служебное жилье

Одним из условий приватизации жилья станет проживание в нем не менее 10 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Архангельской области смогут приватизировать служебное жилье, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Архангельского областного собрания. Врачам и среднему медперсоналу предоставляется возможность приватизировать служебное жилье при соблюдении нескольких условий, в том числе проживания в служебном жилье не менее 10 лет.

"Медики Поморья смогут приватизировать служебное жилье. Соответствующие изменения в областной закон "О предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда Архангельской области" одобрили в первом чтении депутаты Архангельского областного собрания, - сказали в пресс-службе. - По инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского врачам и среднему медицинскому медперсоналу предоставляется возможность приватизировать служебное жилье при соблюдении ряда условий, в том числе проживания в занимаемом служебном жилье не менее 10 лет".

Другие условия - это непрерывный стаж работы не менее 10 лет в государственных медорганизациях и отсутствие приватизированного жилья. Приватизируемое служебное жилье не должно располагаться в здании больницы, поликлиники или ФАПа. Порядок принятия решений о приватизации работниками служебного жилья или решений об отказе утверждается постановлением правительства Архангельской области.

В 2022 году 44 медицинских работника были обеспечены служебным жильем. Реализация законопроекта повлечет, как ожидается, сокращение количества служебных жилых помещений, в связи с этим новые квартиры для медиков планируется продолжить приобретать в рамках государственной программы по обеспечению качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области.

По мнению депутатов, законопроект будет способствовать решению проблемы нехватки медицинских работников. "Мы идем на этот шаг, потому что специалистам, особенно молодым, важно видеть перспективу для дальнейшей работы и жизни в муниципальных образованиях, особенно в сельской местности, а наличие своего жилья - один из серьезных стимулов для принятия решения. Кроме того, это поможет защитить интересы тех медицинских работников, которые, отработав много лет и выйдя на пенсию, вынуждены освободить служебную квартиру и остаются порой без единственного жилья", - приводит пресс-служба слова председателя областного собрания Екатерины Прокопьевой.