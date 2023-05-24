ДОМ.РФ создаст единую стратегию пространственного развития кампуса "Сириус" в Сочи

В ее основу войдут шесть проектов архитекторов и урбанистов из регионов России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. ДОМ.РФ создаст единую стратегию развития научно-технологического кампуса "Сириус" в Сочи на основе шести проектов архитекторов и урбанистов из разных регионов России. Об этом в среду сообщили в пресс-службе госкомпании.

"ДОМ.РФ на основе созданных концепций проведет их сборку в единое визуальное техническое задание по стратегическому развитию Сириуса, а затем обсудит его с градостроительным советом и жителями территории", - привели в пресс-службе слова директора по развитию городской среды ДОМ.РФ Антона Финогенова.

Шесть проектов пространственного развития "Сириуса" представили на проектном семинаре в Сочи, уточнили в пресс-службе. Они включают в себя архитектурную концепцию будущего кампуса, студенческих общежитий, парковых зон и озеленения, дизайн-кода среды и общественных пространств.

В госкомпании рассчитывают завершить сведение шести концепций воедино в течение месяца. Причем кампус "Сириуса" станет новым полигоном для передовых технологий в области низкоуглеродного строительства, и все новые объекты будут создаваться из энергоэффективных материалов.

Финогенов отметил, что в "Сириусе" уже создано много качественных объектов, и теперь их надо связать единой идеей. "Сложность в том, что мы развиваем здесь культурную и образовательно-исследовательскую функцию, требующую трансляции глобальных смыслов на всю страну. Но уверен, что совместными силами мы сформируем тот устойчивый проект, который будет вдохновлять всех, кто приезжает сюда жить, учиться, работать, создавать что-то новое", - добавил он.

Председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева выразила уверенность, что научно-технологический кампус станет новым смысловым центром всей федеральной территории и будет востребован несколькими поколениями ученых, преподавателей и студентов.