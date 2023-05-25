ДОМ.РФ выставит на торги дом одного из крупнейших фабрикантов 20 века в центре Москвы

Начальная цена лота составляет 86,21 млн рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ выставит в июле на торги второе здание усадьбы основателя одной из крупнейших русских колбасно-гастрономических фабрик XX века Николая Григорьева в центре Москвы на Якиманке. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкомпании.

"Заявки на участие в торгах принимаются до 3 июля. Аукцион пройдет 7 июля. Начальная цена лота составляет 86,21 млн рублей", - говорится в сообщении.

Усадьба Григорьева находится по адресу 1-й Кадашевский пер., д. 10, стр. 1. В состав этого лота войдет аренда участка в 0,05 га и собственность здания площадью 521,7 кв. м. В конце марта 2023 года на аналогичном аукционе был продан еще один дом усадьбы, собственность на него перешла компании "Альфамакс".

Выставляемый на торги дом является выявленным объектом культурного наследия. Он был построен не ранее 1880 года, по мнению историков. Григорьев купил его в конце XIX века и жил в нем вместе с семьей. Последний раз фасад здания реставрировали в 2004-2006 годах. Победителю аукциона предстоит проводить работы по сохранению объекта и использовать его для ограниченного списка видов деятельности.