Астраханская область в июне досрочно завершит программу переселения из аварийного жилья

В регионе осталось переселить в новые квартиры 161 жильца дома, признанного ветхим до 1 января 2017 года

АСТРАХАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Программу переселения из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, досрочно завершат в Астраханской области в июне. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам вручения новоселам ключей от квартир в новом жилом комплексе.

"Астраханская область в числе других 15 регионов России завершает программу досрочно. В июне мы полностью завершим текущую и перейдем к реализации новой. С начала реализации программы переселения из федерального бюджета региону было выделено более 1 млрд рублей, расселили 35 тыс. кв. м аварийного жилья, 2,5 тыс. человек получили благоустроенные квартиры", - написал губернатор.

В пресс-службе губернатора уточнили, что до конца июня планируется переселить в новые квартиры еще 161 человека, таким образом, регион полностью завершит текущую программу досрочно и перейдет к реализации новой. В нее войдут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Это более 260 тыс. кв. м жилья, в которых проживают 13 тыс. человек.

Порядка 80% жилищного фонда в регионе построили более 30 лет назад, за это время, по словам Бабушкина, на большинстве этих объектов не проводились ремонтные работы.

25 мая Бабушкин посетил жилой комплекс, построенный в селе Началово в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья. По нацпроекту "Жилье и городская среда" администрация Приволжского района выкупила у застройщика 179 квартир для 582 переселенцев. Губернатор лично поздравил астраханцев с новосельем и вручил им ключи от долгожданных квартир. Квартиры в новостройке выполнены в чистовой отделке, благоустроен также и двор многоэтажки: на его территории современная детская площадка, автомобильная парковка, в шаговой доступности - школа и спорткомплекс.