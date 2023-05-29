В Подмосковье завершили строительство всех домов ГК "Урбан групп"

До конца 2023 года в регионе планируется полностью закрыть проблему обманутых дольщиков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Строительство всех многоквартирных домов обанкротившегося застройщика ГК "Урбан групп" завершили на территории Московской области. Ключи от квартир в скором времени получат свыше 1,9 тыс. дольщиков, об этом в понедельник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У дольщиков в Подмосковье было связано много переживаний и тревог с объектами "Урбан групп". В свое время компания начала строить 65 домов, включая такие известные проекты, как "Лайково", "Видный город", "Опалиха О3", "Митино О2", "Лесобережный", "Солнечная Система". Результат всем известен - люди ждали обещанные ключи с 2018 года. Благодаря поддержке федерального центра, Фонда развития территорий проделана большая работа, чтобы восстановить справедливость и права участников долевого строительства. Свыше 13,5 тыс. человек уже получили ключи или денежные компенсации, а теперь мы ввели последние 12 домов в ЖК "Лайково". Более 1,9 тыс. дольщиков получат долгожданные ключи, и таким образом мы поставим точку в эпопее с "Урбан групп", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Он добавил, что также до конца года в регионе планируется полностью закрыть проблему обманутых дольщиков.

В пресс-службе пояснили, что для восстановления прав участников долевого строительства на уровне федерального правительства была разработана "дорожная карта", согласно которой многоквартирные дома достраивал Фонд развития территорий. Благодаря проделанной работе более 15,6 тыс. человек получили жилье или находятся в процессе его получения, еще почти 700 дольщикам выплатили компенсации.

"В общей сложности Фонд развития территорий, которому были переданы права и обязанности застройщика, за четыре года возвел почти 1,3 млн кв. м жилья. И это не считая головных инженерных сооружений, дорожно-транспортной инфраструктуры, без которых сдать в эксплуатацию дома невозможно. Я благодарю команду ФРТ за проделанную работу, а граждан, ждавших свои квартиры, за терпение и понимание", - процитировали в пресс-службе зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Поясняется, что ЖК "Лайково" стал шестым комплексом, в котором Фонд развития территорий достраивал дома обанкротившегося застройщика. "Это 12 зданий общей площадью более 252 тыс. кв. м. В них расположены свыше 3 тыс. квартир. Жилье в комплексе получат порядка 1,9 тыс. пострадавших дольщиков", - привели в сообщении слова гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.