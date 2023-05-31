Хуснуллин: новые правила согласования облика зданий повысят прозрачность отрасли

Также это сократит инвестиционно-строительный цикл, отметил вице-премьер

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Новые единые требования к архитектурно-градостроительному облику зданий и правила его согласования на территории РФ увеличат прозрачность строительной отрасли и сократят инвестиционно-строительный цикл. Такое мнение в среду выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Накануне 30 мая было опубликовано постановление правительства РФ, утверждающее требования к архитектурно-градостроительному облику (АГО) объектов капитального строительства и правила его согласования. В рамках этой работы муниципалитеты к 1 сентября 2023 года должны определить территории, для строительства или реконструкции на которых надо будет согласовать АГО зданий. По мнению Минстроя РФ, новые правила позволят исключить субъективный подход и возможные злоупотребления со стороны местных властей, а также защитить облик исторических центров городов и архитектурные ансамбли.

"В результате мы не только сохраняем уникальный, исторический облик населенных пунктов, но и даем застройщикам четкие и понятные требования. То есть повышаем прозрачность строительной отрасли и сокращаем инвестиционно-строительный цикл", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что ранее регионы самостоятельно устанавливали порядок согласования АГО, из-за чего требования были неоднородны. Единые для территории РФ правила сделают стройку гармоничной, считает вице-премьер.

Согласно принятому постановлению, требования будут действовать с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2028 года. Они не распространяются на Москву, Севастополь и Санкт-Петербург.

Требования к АГО будут прописываться в градостроительном регламенте территории и будут касаться цвета фасадов, отделочных материалов, остекления и размещения на них инженерного и технического оборудования. Для согласования АГО здания можно будет привлекать архитекторов, урбанистов, экономистов, историков, культурологов, экологов, дендрологов и археологов. Срок согласования АГО не должен превышать 10 рабочих дней.