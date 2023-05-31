В Дубае сообщили о планах застройки второго насыпного острова, имеющего очертания пальмы

Правитель города и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум отметил, что протяженность пляжей острова достигает 110 км

ДУБАЙ, 31 мая. /ТАСС/. Правитель Дубая и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум анонсировал новый план жилой застройки насыпного острова Пальма Джебель Али, созданного в 2008 году.

"Дубай растет и процветает. Сегодня мы объявляем о новом плане [развития] острова Пальма Джебель Али. Его площадь в два раза превышает площадь Пальмы Джумейра. Протяженность его пляжей достигает 110 км. <...> Будущим жителям и туристам понравятся более 80 гостиниц и курортов, которые подарят им и их семьям прекрасные впечатления", - написал шейх Мухаммед в Twitter.

Джебель Али является одним из трех проектов, входящих в план развития под названием "Пальмы Дубая". Остров расположен примерно в 20 км к югу от Пальмы Джумейра, который стала символом города благодаря своим виллам, премиальным жилым комплексам и курортам.

Строительство Пальмы Джебель Али началось в 2002 году. Основные работы по созданию инфраструктуры острова завершили к 2008 году. Однако застройка Пальмы Джебель Али в скором времени остановилась из-за дороговизны проекта и низкого спроса на недвижимость в близлежащих районах города.