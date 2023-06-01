В ДОМ.РФ сообщили, что ипотеку можно оформить, пользуясь только цифровыми сервисами

Заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик отметил, что до 70% решений по кредитам банки принимают в течение часа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/ Ипотечный кредит можно получить, оформить и обслуживать, пользуясь только цифровыми сервисами. Об этом сообщил ТАСС заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2023).

"Сегодня ипотечное кредитование практически полностью перешло в цифровой формат. Ипотечный кредит можно получить, оформить и обслуживать, пользуясь только цифровыми сервисами", - отметил Олег Комлик, выступая на мероприятии.

Он добавил, что до 70% решений по кредитам банки принимают в течение часа. Цифровая подпись, мобильные приложения банков и госуслуги, электронный документооборот прочно вошли в нашу жизнь. "Благодаря совместной работе Росреестра и ДОМ.РФ последние два года огромную популярность набирают электронные закладные", - добавил он.

По словам Комлика, такие возможности открывает применение биометрии и голоса пользователя.

Ранее сообщалось, что объемы выдачи ипотеки в России по итогам апреля и мая не снижаются, несмотря на предстоящее ужесточение регулирования ипотеки в стране. По итогам 2023 года Центробанк ожидает увеличения объемов ее выдачи в пределах 13-17% по сравнению с 2022 годом.