2 июня, 07:27

Sotheby's купил здание музея искусств в Нью-Йорке за $100 млн

По данным Financial Times, здание станет площадкой проведения крупных аукционов и экспозиций после завершения реконструкции в 2025 году

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Британский аукционный дом Sotheby's приобрел за $100 млн здание в Нью-Йорке, где до 2015 года располагался Музей американского искусства Уитни. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным газеты, это здание на Манхэттене станет площадкой проведения крупных аукционов и экспозиций после завершения реконструкции в 2025 году. Оно было построена в 1960-х по проекту архитектора Марселя Брейера. В Sotheby's при проведении реконструкции рассчитывают сохранить архитектурный облик здания.

Ранее его арендовал Метрополитен-музей, но финансовые проблемы вынудили его покинуть помещение. Позднее в здании размещалась экспозиция художественного музея The Frick Collection. 

Теги:
СШАВеликобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация