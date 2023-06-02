Sotheby's купил здание музея искусств в Нью-Йорке за $100 млн

По данным Financial Times, здание станет площадкой проведения крупных аукционов и экспозиций после завершения реконструкции в 2025 году

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Британский аукционный дом Sotheby's приобрел за $100 млн здание в Нью-Йорке, где до 2015 года располагался Музей американского искусства Уитни. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным газеты, это здание на Манхэттене станет площадкой проведения крупных аукционов и экспозиций после завершения реконструкции в 2025 году. Оно было построена в 1960-х по проекту архитектора Марселя Брейера. В Sotheby's при проведении реконструкции рассчитывают сохранить архитектурный облик здания.

Ранее его арендовал Метрополитен-музей, но финансовые проблемы вынудили его покинуть помещение. Позднее в здании размещалась экспозиция художественного музея The Frick Collection.