Москва выставит на торги здание в Южном Бутове под строительство детского сада или школы

С победителем торгов заключат договор на 49 лет

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Здание площадью почти 1 тыс. кв. м выставят на торги в Южном Бутове на право аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для частных образовательных организаций, победитель должен будет открыть в нем детский сад или школу. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

Там напомнили, что в Москве действует программа "1 рубль за квадратный метр в год" для частных организаций образования. Город на торгах сдает в аренду здания для размещения детских садов и школ, а инвесторы обязуются их отремонтировать и начать образовательную деятельность. После этого у них появляется возможность перейти на льготную ставку аренды.

"Летом город выставит на аукцион двухэтажное здание в Южном Бутове по адресу: Краснолиманская улица, дом 19Б площадью 986 кв. м с земельным участком площадью 0,4 га, на котором оно расположено. После выполнения требований программы инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды. В здании смогут разместить детский сад или школу, рассчитанные на 95 мест", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что договор с победителем торгов будет заключен на 49 лет. По условиям программы инвестор, при необходимости ремонта, обязан приспособить помещение к образовательной деятельности не позднее полугода со дня заключения договора. Если здание нуждается в капитальном ремонте, сделать его нужно в течение 18 месяцев.

Также у арендатора есть возможность провести экспертизу объекта, по итогам которой возможно осуществить реконструкцию. Для этого нужно не позднее чем через шесть месяцев после подписания договора аренды направить соответствующее заключение о возможности реконструкции в департамент городского имущества.