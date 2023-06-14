Дольщики 19 долгостроев в Московской области и Калмыкии получат компенсации

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что для этого зарезервировали более 843,5 млн рублей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ) принял решение не завершать строительство 18 домов в Солнечногорском районе Московской области и одного дома в Элисте Республики Калмыкия. Дольщики этих проблемных объектов получат компенсации, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Набсовет принял решение выплатить гражданам компенсации по 19 проблемным домам, которые так и не были достроены. Объекты расположены в двух регионах: Московской области и Республике Калмыкия. За денежным возмещением смогут обратиться 195 человек. Для этого в бюджете зарезервировано более 843,5 млн рублей", - процитировали его в сообщении, опубликованном в среду на сайте правительства.

Проект в Солнечногорском районе с 18 малоэтажными домами - "Акваполис" осуществлял ООО "ЦСТ-Гермес". Дом в Элисте возводила компания ООО "Ново-Строй". Дольщики смогут подать заявление на выплату компенсаций по этим объектам через личный кабинет на сайте ФРТ.

Генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов напомнил, что к настоящему моменту всего было выплачено 116,9 млрд рублей компенсаций. За счет них в правах восстановили 44 тыс. дольщиков.