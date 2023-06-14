Власти Москвы выставили на торги нежилое помещение в районе Марьина Роща

Объект подключен ко всем необходимым инженерным коммуникациям, имеет отдельный вход и витринное остекление

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на открытый аукцион по продаже нежилое помещение в Северо-Восточном административном округе в районе Марьина Роща. Площадь объекта составляет 266 кв. м, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"Представители малого и среднего бизнеса могут принять участие в торгах по продаже нежилого помещения площадью 266 кв. м в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы. Объект подключен ко всем необходимым инженерным коммуникациям, имеет отдельный вход и витринное остекление. Победитель открытого аукциона, который состоится 5 июля, сможет использовать его по своему усмотрению", - приводятся слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Помещение расположено на первом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: улица Советской Армии, дом 3. Здание находится в пешей доступности от станции метро "Достоевская" рядом с остановками общественного транспорта, образовательными и медицинскими учреждениями, Екатерининским парком, Центральным музеем Вооруженных сил и Театром Российской армии.

Онлайн-торги пройдут на электронной торговой площадке. Для участия в них необходима регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.