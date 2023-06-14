В Москве построили около 30 коммерческих, деловых и производственных зданий

В эксплуатацию ввели 10 торговых объектов, 5 складов, по 6 офисных и производственных комплексов общей площадью почти 235 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Около 30 складов, производственных корпусов, а также торговых и офисных центров построено и введено в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил в среду заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Только с начала этого года на территории столицы завершено строительство и введено в эксплуатацию 10 торговых объектов, 5 складов, по 6 офисных и производственных комплексов общей площадью почти 235 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

По его словам, большая часть таких объектов построена за счет частных инвестиций. "Созданный в городе благоприятный инвестиционный климат позволяет ежегодно вводить в эксплуатацию десятки коммерческих, деловых и производственных объектов, которые дают людям работу в шаговой доступности от районов проживания и работают на экономику Москвы", - отметил заммэра.

Ранее он сообщал, что с начала года в городе построено и введено в эксплуатацию 232 различных объекта - свыше 5,65 млн кв. м недвижимости, в том числе 2,58 млн "квадратов" жилья. Таким образом, годовой план ввода недвижимости к настоящему моменту выполнен на две трети.