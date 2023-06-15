ДОМ.РФ и Минстрой создадут стандарт "зеленого" строительства многоэтажек для стран ЕАЭС

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что "продвижение "зеленой" стандартизации на постсоветском пространстве позволит повысить престиж отечественного строительного сектора за рубежом и ответить на запрос ключевых стран - партнеров России в вопросах повышения экологической безопасности отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ и Минстрой РФ совместно с Росстандартом разработают межгосударственный стандарт "зеленого" строительства многоквартирных домов (МКД) для стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и руководитель Росстандарта Антон Шалаев, сообщила в четверг пресс-служба госкомпании.

"Минстрой России при участии ДОМ.РФ и в сотрудничестве с Росстандартом разработают межгосударственный стандарт для стран - участниц Евразийского экономического союза на базе утвержденного в прошлом году "зеленого" ГОСТ Р для многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

По словам Мутко, "продвижение "зеленой" стандартизации на постсоветском пространстве позволит повысить престиж отечественного строительного сектора за рубежом и ответить на запрос ключевых стран - партнеров России, в частности Евразийского экономического союза, в вопросах повышения экологической безопасности отрасли".

Национальный стандарт России ГОСТ Р "зеленого" строительства многоквартирных домов действует с ноября 2022 года. Он был разработан ДОМ.РФ совместно с Минстроем России. Документ включает в себя 81 критерий - 37 обязательных и 44 добровольных, из них одним из ключевых является класс энергоэффективности.