Собянин заявил, что арендаторы помещений сэкономят 6,4 млрд рублей благодаря льготам

В Москве ставка 4,2 тыс. рублей за 1 кв. м в год доступна компаниям, которые занимаются социально значимыми видами деятельности

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 6,4 млрд рублей смогут сэкономить в 2023 году в Москве арендаторы городских помещений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в субботу.

"Арендаторы городских помещений сэкономят в этом году 6,4 млрд рублей благодаря льготам. Программа льготной аренды работает в Москве уже 10 лет. Это дополнительная мера поддержки для социально ориентированных организаций, арендаторов объектов культурного наследия, образовательных и медицинских центров", - написал Собянин.

По его словам, ставка 4,2 тыс. рублей за 1 кв. м в год доступна компаниям, которые занимаются социально значимыми видами деятельности, и организациям, в которых не меньше половины сотрудников - с инвалидностью. Ставка 3,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год дается учреждениям, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, медицинским центрам, стоматологическим клиникам и так далее.

Для учебных заведений с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование ставка составляет 1,8 тыс. рублей, добавил мэр.

"В сумме мы заключили с организациями 1,4 тыс. договоров на аренду больше 542 тыс. кв. м нежилой недвижимости", - заключил Собянин.