В ДНР в 2023 году планируют построить около 200 тыс. кв. м жилья

В 2022 году в республике ввели в эксплуатацию 25 многоквартирных домов

ДОНЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. В ДНР ожидают, что строители возведут порядка 200 тыс. кв. м жилья в республике в 2023 году, а также восстановят более 2,1 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов.

"На 2023 год запланировано строительство порядка 200 тыс. кв. м жилья. Восстановить нужно 2 129 многоквартирных жилых домов. Также в 2023-2025 годах запланировано восстановить более 400 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов", - сказал собеседник агентства.

В 2022 году ввели в эксплуатацию 25 многоквартирных домов общей площадью более 164 тыс. кв. м в Мариуполе и Волновахе, что позволило обеспечить новым жильем более 1,7 тыс. семей Республики.