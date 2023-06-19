Эксперт: доля современного жилья на рынке Екатеринбурга достигнет 50% к 2025 году

При этом процесс обновления жилого фонда идет неравномерно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Каждая вторая квартира, построенная в Екатеринбурге, к 2025 году будет относиться к современному этапу жилищного строительства. За последние 20 лет в городе было построено 43% многоквартирного жилого фонда, сообщил в понедельник журналистам руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН), заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков.

"То, что построили за последние 20 лет [в Екатеринбурге], занимает 43% [от многоквартирного фонда]. По сути, к 2025 году у нас каждая вторая квартира, которая будет в городе, будет относиться к современному этапу жилищного строительства", - сказал он на паблик-токе, посвященном планам по преобразованию района Сортировки в Екатеринбурге.

При этом процесс обновления жилого фонда, по его словам, идет неравномерно. "Одни районы обновляются достаточно быстро, другие - медленнее. Где-то этот процесс достаточно гармоничный, где-то - конфликтный, но сам по себе факт обновления - это "новая кровь", новые люди, инфраструктура. <…> Если этот процесс происходит более-менее динамично - район развивается", - пояснил Хорьков, отметив, что, если отдельно анализировать район Сортировки, то его старая часть будет обновляться быстрее, чем новая.

В частности, в настоящее время в районе Сортировки застройщик "Эталон" возводит жилой комплекс (ЖК) Rauta общей площадью 90 тыс. кв. метров, добавил вице-президент группы "Эталон" по региону Урал Андрей Ермишкин. В его составе разместят девять домов высотой от 16 до 25 этажей и два наземных паркинга по 550 машиномест каждый. Сейчас возводятся два корпуса ЖК, строительство первого планируют завершить в 2023 году, второго и третьего - в конце 2024 - начале 2025 года.

Кроме того, в районе планируют построить среднюю образовательную школу и детский сад общей площадью 22 тыс. кв. метров. Как уточняли ранее в пресс-службе "Эталона", школа будет рассчитана на 1 тыс. детей, детский сад - на 200 человек. "Мы надеемся, что в ближайшее время этот проект будет реализован", - заключил Ермишкин.

Сортировка - это жилой район Железнодорожного административного района Екатеринбурга, в котором проживают около 90 тысяч человек. Район традиционно делится на старую и новую части.