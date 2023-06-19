Удмуртия в 2023 году сохранит объемы ввода жилья

Объем жилищного строительства в республике за пять месяцев составил 675,6 тыс. кв. м, что составляет 97,2% к аналогичному периоду 2022 года

ТАСС, 19 июня. Власти Удмуртии в 2023 году планируют сохранить объем ввода жилья на уровне прошлого года - это около 1 млн 200 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Объем ввода жилья по итогам 2023 года составит не менее ввода жилья за 2022 год (1 176,0 тыс. кв. м) и составит ориентировочно 1 млн 200 тыс. кв. м, 64% квартир, планируемых к вводу в текущем году, продано", - сказали в пресс-службе.

По данным Минстроя региона, объем жилищного строительства в республике за пять месяцев составил 675,6 тыс. кв. м, что составляет 97,2% к аналогичному периоду 2022 года. Это в том числе 29 многоквартирных домов. До конца 2023 года планируется завершить строительство еще 27 МКД.

В пресс-службе добавили, что сейчас 86 застройщиков строят в регионе 152 многоквартирных дома жилой площадью 1 495 тыс. кв. м. "Все застройщики работают по новым правилам привлечения средств участников долевого строительства через эскроу-счета", - заключили в пресс-службе.