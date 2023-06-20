В пяти районах Бурятии до 2025 года построят дома культуры, спортобъекты, школы и детсады

По данным регионального правительства, республика на эти цели получит 1,8 млрд рублей в 2023 году и 450 млн в 2024 году

УЛАН-УДЭ, 20 июня. /ТАСС/. Строительство социальных объектов запланировано в небольших населенных пунктах пяти районов Бурятии на средства, выделенные для развития сельских территорий. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Бурятии.

"Бурятия получит 1,8 млрд рублей в 2023 году и 450 млн в 2024 году. Опережающее финансирование получат четыре социальных объекта в Селенгинском и Джидинском районах. Это дома культуры, бассейн и два детских сада", - сообщили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по нему правительство России направит средства на развитие сельских территорий раньше, чем планировалось. В этом году, а не в 2024 году, 33 региона получат 4,6 млрд рублей. Деньги будут направлены, в том числе Бурятии.

В улусе Тохой уже в этом году построят дом культуры, в городе Гусиноозерске - плавательный бассейн, ввод его в эксплуатацию намечен на 2024 год. В селе Петропавловка начнут в этом году и достроят в 2024 году детский сад на 150 мест. В селе Цагатуй в такие же сроки появится детсад на 50 мест.

Кроме того, в республике по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" предусмотрено строительство двух школ на 450 и 100 мест в селах Сосново-Озерское и Дутулур. В эксплуатацию объекты введут в 2023 году, как и два новых детских сада в общей сложности для 150 дошкольников в селах Дутулур и Никольск. "Также в Петропавловской школе в следующем году откроется спортивный зал площадью 562,4 кв. м", - добавили в правительстве республики.

Работа по строительству объектов ведется по федеральным проектам "Современный облик сельских территорий" и "Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений", которые входят в государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий".