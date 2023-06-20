ДОМ.РФ запустил краудсорсинговую платформу для разработки мастер-плана Чебоксар

Мастер-план предполагают завершить и согласовать в марте 2024 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ запустил платформу для сбора от жителей предложений, которые могут войти в мастер-план Чебоксарской агломерации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба госкомпании.

"В процессе работы над мастер-планом нам важно учитывать мнение горожан и их потребности, чтобы создать им удобную среду для комфортной жизни. Платформа обратной связи - эффективный инструмент, позволяющий слышать жителей и в режиме реального времени получать обратную связь по проектным решениям", - процитировали в сообщении директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что Чебоксарская агломерация - это сердце Чувашии, и она должна развиваться комплексно. "В мастер-плане должны быть учтены особенности столицы Чувашии, ее традиции, архитектурные подходы существующих объектов. И мнение специалистов, которые занимаются этим ежедневно на основе современных подходов, реализованных практик во всем мире, имеет особую важность", - процитировали Финогенова в сообщении ДОМ.РФ.

Мастер-план Чебоксарской агломерации предполагается завершить и согласовать в марте 2024 года.