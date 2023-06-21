В Дмитровском районе Москвы жильцы 10 домов завершили переселение по реновации

По словам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, для переселения участников программы реновации в районе переданы четыре новостройки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. В Дмитровском районе на севере Москвы закончили расселять по программе реновации 10 старых домов. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Дмитровском районе города завершено переселение участников программы реновации из 10 старых домов. Жители еще одного дома на Дмитровском шоссе в настоящее время переезжают в комфортное и современное жилье", - сказал он.

Бочкарев добавил, что для переселения участников программы реновации в районе переданы четыре новостройки, а на месте расселенных зданий на Карельском бульваре и Долгопрудной улице уже возводят два дома.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, первый этап реновации, завершающийся в конце 2024 года, в Дмитровском реализован более чем на 60%. "Всего в районе Дмитровский в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве подлежат расселению 55 жилых домов. В указанных домах проживают 11,6 тыс. жителей", - сказал он.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают почти 1 млн москвичей.