В Подмосковье с начала 2023 года зарегистрировали почти 30 тыс. объектов недвижимости

Городскими округами-лидерами по регистрации объектов недвижимости стали Раменский, Дмитровский и Одинцовский

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Жители Московской области с начала текущего года поставили на учет порядка 30 тыс. объектов недвижимости, большинство из них - это индивидуальные жилые дома. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"С января по июнь в Подмосковье зарегистрировано 29,4 тыс. объекта недвижимости, из них 23,3 тыс. - это индивидуальные жилые дома общей площадью 3,2 млн кв. м с налоговым потенциалом 115,8 млн рублей. Отличным инструментом в этом вопросе является активная информационная кампания о процедуре регистрации недвижимости по "дачной амнистии", которая позволяет по упрощенной схеме оформить имущество в собственность", - привели в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Анны Кротовой.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, городскими округами-лидерами по регистрации объектов недвижимости стали Раменский, Дмитровский и Одинцовский. "Общая цифра по налоговому потенциалу в этих округах составила 26,5 млн рублей. Добавлю, если ранее люди сомневались, боялись огромного количества документов, то сейчас можно с уверенностью говорить, что у нас выработалась культура регистрации недвижимости, и на практике это доказывают цифры", - отметила Адигамова.