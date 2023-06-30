30 июня, 10:13

ДОМ.РФ впервые выпустил ипотечные облигации с закладными на новостройки

Ставка купона по облигациям установлена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 0,9%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ впервые выпустил ипотечные ценные бумаги с закладными по договорам долевого участия (ДДУ) на жилье в новостройках. Объем выпуска ИЦБ составил 17,4 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба госкомпании.

"Институт развития в жилищной сфере впервые секьюритизировал закладные с залогом прав по договорам долевого участия. Выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 17,4 млрд рублей обеспечен кредитами Банка ДОМ.РФ по "Семейной", "Льготной", "Дальневосточной" и ИТ-ипотеке", - говорится в сообщении.

Эмитентом выступил Ипотечный агент ДОМ.РФ, организатором и агентом по размещению - Банк ДОМ.РФ. Ставка купона по облигациям установлена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 0,9%. По данным госкомпании, интерес к ИЦБ проявили банки, страховые компании и клиенты ведущих брокерских площадок.

Директор подразделения "Секьюритизация" ДОМ.РФ Елена Музыкина отметила высокий потенциал секьюритизации на первичном рынке жилья. По ее словам, доля этого сектора в ипотечном покрытии ИЦБ может достигать до 60% по закону. "До недавнего времени закладные по кредитам на квартиры в строящихся домах практически не выдавались, хотя по итогам 2022 года каждая третья ипотека приходилась на новостройки", - процитировали ее в сообщении.

По данным председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, на данный момент секьюритизировано более 25% ипотечного портфеля банка. 

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