Помещение рядом с Третьяковской галереей и Якиманским сквером в Москве выставят на торги

Площадь объекта составляет 322,2 кв. м

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Двухуровневое помещение в центре столицы рядом с Третьяковской галереей и Якиманским сквером выставят на торги по продаже в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщил во вторник министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

"В ближайшее время на торги по продаже выставят нежилое двухуровневое помещение площадью 322,2 кв. м по адресу: улица Большая Полянка, дом 4/10. Эффективно использовать коммерческую недвижимость в историческом районе столицы позволит открытие предприятий сферы услуг либо магазинов", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в департаменте, помещение расположено в подвальной части и на первом этаже здания, в семи минутах ходьбы от станций Московского метрополитена "Полянка" и "Третьяковская". Рядом находятся Государственная Третьяковская галерея и Якиманский сквер.