Инвестор построит детский сад в районе Бутово

В дошкольном учреждении предусмотрено шесть групп для детей от трех до семи лет

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Инвестиционный проект строительства детского сада на 150 мест в районе Южное Бутово одобрили в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта "Здание образовательной организации (дошкольное образование) на 150 мест, корпус 16" по адресу: Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово", район Южное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что девелопер проекта - "ПИК". В дошкольном учреждении предусмотрено шесть групп для детей от трех до семи лет.

"В новом здании запроектированы отдельные групповые ячейки с раздевалкой, игровой, спальней, буфетом и туалетом. Воспитанники смогут посещать также развивающие занятия в специально оборудованных кабинетах, многофункциональные музыкальные и физкультурные залы", - добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба.

Она заверила, что на территории дошкольной организации также будут проведены мероприятия по благоустройству прилегающей территории. "В числе запланированных работ устройство тротуаров, детских и спортивных площадок с навесами, оборудование мест для хранения колясок, велосипедов и санок. Также появятся малые архитектурные формы, будут разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники", - заключила Яковлева.